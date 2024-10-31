新興勝地 媲美馬爾代夫 氣候宜人毋須簽證 港直航富國島 3小時到埗
【本報訊】富國島（Phu Quoc Island）有越南「峇里」之稱，為一個位於越南胡志明西南方的海島，面積約580平方公里，即約4個大嶼山般大，人口只有10餘萬。因其景色宜人、氣候溫暖，吸引大量遊客到訪，早前更獲一國際旅遊雜誌評選為全球第二最佳島嶼，僅次於馬爾代夫。從香港直飛到富國島，需時約3小時便能到達，加上港人到訪不用簽證，令該地近年在本港竄紅。
色彩繽紛珊瑚礁 適合潛水
富國島平均氣溫約攝氏20多度，由20多個不同大小的島嶼組成，主要分旱季及雨季，其中旱季較適宜戶外活動。島中多個沙灘因水清沙幼而聞名，不少遊客慕名參與水上活動，包括划皮艇、香蕉船等，而海島上獨特的景色更可謂打卡首選。部分島嶼更有色彩繽紛的珊瑚礁，有大量海洋生物聚集，是潛水愛好者的旅遊勝地。另外，富國島上亦設有主題樂園、動物園等遊樂設施，吸引親子遊旅客。
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