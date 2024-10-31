參與戶外歷奇 須檢視個人能力裝備天氣

【本報訊】不少人為求特別體驗，旅遊時會參與跳降傘、浮潛等活動，但一般旅行團都不建議旅客參與風險較高的活動。有專家提醒，戶外歷奇活動一般有「3大風險」，市民必須檢視自己個人能力、活動的器材裝備，以及當時的環境天氣，而參與水上活動的人則必須要懂水性。

專家：能游50米始玩水上活動 香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，參與戶外歷奇活動的「體育旅遊」，在各地規管不一，參加者未必需要接受培訓。而外遊時，市民有機會因為太興奮，忘記扣好救生衣，或因「唔夠瞓」影響逃生能力。他提醒，救生衣有機會破損，或在部分情況下阻礙逃生，故參與水上活動一定要懂水性，最少能游到50米才應考慮報名。

不少旅遊熱點都有舉辦類似富國島的水上滑翔傘等活動，縱橫遊常務董事袁振寧表示，水上滑翔傘等活動本身風險已經很高，同時會受地方監管制度、大自然變化影響，因此不建議旅客參與，該公司舉辦的旅行團亦不會提供報名資訊。他續指，外遊時一般市民都有言語不通、不熟悉當地水土的情況，一旦有任何損傷，求醫較麻煩，而且未必能驗證當地活動營運商的牌照，建議市民小心研究，如先在網上找資料，或向較有經驗的營運商報名。