司法程序太煎熬 受害女性冤難訴

最近一套話題電視劇開播，講述女主角與胞妹少女時期慘遭性侵，成年後展開復仇。當然，這只是戲劇，但現實中的性侵受害者，即使有意循法律途徑提出訴訟，往往也因為司法程序過於漫長、起訴門檻過高、承受壓力太大而放棄追討。若司法也未能為受害者討回公道，難道這不是對法治之區的一大諷刺嗎？

協助性暴力受害人的風雨蘭發表5年報告，反映性暴力求助個案近年大增48.5%，由2009至2013年處理1,047宗，到2014至2018年增至1,336宗，再到2019至2023年攀升48.5%至1,984宗，可見性暴力個案有增無減。當中涉及私密影像等非接觸式性侵更上升227%，由137宗上升至448宗；受害人平均在事發4.2年後才求助，報案率也有所下跌。風雨蘭指出，約六成報警個案因證據不足或撤訟等因素，而終止調查或不受理，當中受害人撤訟的最大原因是「喺司法程序入面感受到壓力」。

香港不是自詡法治之區嗎？不是提倡男女平等嗎？但從上述數字可見，法律不足以保護受害人以及替他們討回公道。目前仍以女性遭受異性性侵為大多數，反映在男性面前，香港女性依然是弱者，權益未受到全面保障。即使受害人勇敢面對司法程序，但上到法庭，只要被告表示真誠相信對方同意性交，便很大機會獲判罪名不成立，難怪外界質疑司法不公，不明為何責任不在於侵犯者沒有得到受害人同意，而是要受害人證明已強烈表達不同意，形同變相責難受害人，造成二次傷害。社會要求司法改革之聲不絕於耳，如何在受害人與被告權益之間取得更好平衡，提高定罪機會，需要各方面認真探討。

與此同時，隨着通訊軟件發達，社交平台興起，伴侶之間的親密照片更容易在網絡流傳，甚至不乏有人藉此勒索敲詐。今年初，便發生一宗中學籃球男教練與女學生不雅照流出事件，女生家長和學校最終報案求助。教育局又是事後孔明，一味要求學校「交報告」，對於如何提高學生自我保護意識、如何防範淫狼入侵校園不了了之。最近更鬧出「打羽毛球」的性教育笑話，反映本港校園性教育實在過於落後。

儘管風雨蘭調查顯示，性暴力受害者的平均年齡為廿多歲，但未成年人遭受性暴力的比率正在上升。執法部門去年共錄得696宗涉及兒童的性侵犯案件，當中在網上發生的有45宗，按年升逾一成半。九成受害兒童年齡介乎12歲至16歲，年齡最小只有9歲。去年便有一宗14歲少女透過手機誤交淫狼，起碼與9名男子發生性行為的事件，當中包括消防員和男教師，少女更被人拍下色情照，震驚全城。

在人人一部手機的年代，「搖一搖」已可結識新朋友，容易被不法之徒有機可乘。由此可見，要預防性暴力和性侵犯，必須自小循性教育入手。新一代性早熟已是不爭的事實，團體建議將性教育列為必修科，教育局必須嚴肅考慮。