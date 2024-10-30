龍七公：中印各退一步 龍象不爭朝夕

智慧是在適當的時間做適當的事。中國與印度近日達成邊境脫離接觸的協議，終止4年來隨時交戰的危局。消息傳出兩日後，中印領導人在俄羅斯舉行的金磚國家峰會中會面，向世界展示「中印應是夥伴而非競爭對手」。「脫離接觸」暫時只有大協議，還待雙方談判細節，但印媒卻在協議公布後叫囂「我們勝利了」，內地媒體則冷靜許多，有人趁機大做文章。中國真的輸了嗎？

印媒近日不斷放話，指中國退出了在2020年6月進入的印方實控區域，而且撤離了曾經佔據地的設施。這些報道很單方面，因為中國對此諱莫如深。但細看印媒的訊息，後撤的豈止中國軍隊，印度軍隊亦向後撤，而雙方口頭上仍然堅稱擁有爭議地的主權。中印達成協議後的邊境線是多了一條很寬的隔離帶，雙方前線軍人均「脫離接觸」，未來還要磋商巡邏、駐防等具體安排，誰輸誰贏言之尚早。

印媒近日放料，聲稱「（各自的）巡邏隊會以15人為限，大家錯期巡邏，如中國一、三、五，印度二、四、六安排軍人在大家有爭議的地方巡邏」。但中方至今沒有公布有關安排，顯然需雙方進一步談判或商討。

中印協議的精髓是前線「脫離接觸」，雙方也停止之前你築路、我紮營的「基建」爭鬥。「脫離接觸」讓中印兩方軍人都可鬆一鬆緊張多年的使命，不再需要隨時準備以血肉之軀作埋身肉搏，邊境終於傳來一絲歲月靜好的味道。必須強調的是，這絲和風並沒有以中國放棄邊境線或領土為代價。這一點，印度也有清醒派，新德里政策研究中心一名印度國安專家，便以「中國以協議來愚弄印度」形容有關安排。原因是中國自2020年與印度爆發加勒萬河谷流血衝突後，在談判桌上與印度交手一直採拖拉戰術：「按照中國通常的時間表，談判具體的巡邏安排需要幾年的時間。」質疑中國以時間換空間。

中印邊界問題自第二次世界大戰已存在，困擾兩國逾半世紀的事件，要想在兩、三年或三、五年內解決，根本是天方夜譚，這一點，中印雙方由上層領導到中層軍方都心知肚明。如今各退一步，各謀眼下之急，在又一個嚴冬來臨前讓軍人鬆一鬆，不好嗎？

先解決自身大問題 更何況，中印其實各有盤算，印度認為自己的經濟進入騰飛關鍵期，總理莫迪正面臨國內政治挑戰加大的壓力；中國同樣煩惱與挑戰不少，經濟挑戰當前，美國大選後將出現變局，中美紛爭分分鐘會開闢新擂台，台海、南海又不斷有摩擦。這個時候，中印一起平息短期內解決不了的紛爭，應對當下必須解決的大麻煩，這才更聰明吧？

其實，莫迪在金磚國家峰會的發言已披露了他們的考慮，指協議「事關兩國28億人民的福祉和未來」，正因為茲事體大，必須慎之又慎，因為大事不能急辦。