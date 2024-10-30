撥亂反正：石破茂的另一高招

早前談過，新任日本首相石破茂選擇提前舉行大選，本屬高招，因執政自民黨民望插水，在眾議院改選後議席數目大減，早已是不爭的事實，若議席跌幅較預期小，石破茂大可解讀為選民對其執政和改革工作有信心；若跌幅較大，他也可歸咎是前朝岸田文雄政府累事，向選民鞠躬謝罪，然後承諾在未來幾年切實帶領黨和國家落實改革云云，有贏冇輸。

不過，有選舉就有風險，石破茂萬料不到，自民黨連同其盟友公明黨，竟合計輸掉了眾議院的過半數議席，必須拉攏最少一個在野黨支持才能繼續執政。如之前所述，石破茂過去獨行獨斷，不善於溝通協調，由他推動改革可能很合適，但籌組聯合政府則並非其強項。黨內外都有聲音要求他引咎辭職，如是，他將成為日本戰後最「短命」的首相，而他先後挑戰了5次，屢敗屢戰才終於登上首相寶座。

本欄也曾預測過，在黨內外支持度都欠廣泛的石破茂，勢將成為另一個「短命」日本首相，但也不至於現在就下台那麼短。其一是黨內暫時缺乏有力對手，在之前自民黨總裁選舉中得票第二高的右翼女參議員高市早苗，除了立場過於偏激，更致命是日本至今都未出現過女首相。要打破日本政界重男輕女這個玻璃天花板，不是沒有可能，但絕不是高市這一號人物。

至於當時得票第三高的小泉進次郎，他在總裁選戰落敗後，獲石破茂委以重任，專責今次大選的具體部署工作。這是石破茂的另一高招，執政黨選戰慘敗，負責具體部署的小泉即使毋須問責下台，也不可能反過來趁亂上位吧？小泉在完成點票後表明會為選舉結果負責，可能他這時才意識自己中伏了，還是快點退出石破茂內閣較為穩陣，反正自己還年輕。