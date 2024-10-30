自成一家：日本政壇的變與不變

日本執政自民黨在眾議院選舉慘敗，即使加上公明黨，雙方的議席總數仍然不過半，意味這個合作多年的執政聯盟已失去國會控制權。根據日本憲法規定，眾議院在選舉投票日後30天內必須選出新首相，屆時哪個政黨的候選人能得到最多議員支持出任新首相，成為當前日本政壇的最大懸念。

自民黨和立憲民主黨在這次選舉中分別成為第一和第二大政黨，不過兩黨皆未能取得眾議院465個議席的半數。換言之，未來日本政府的執政模式有三種可能性。第一種是兩大黨結盟，但後者已明確拒絕與前者組建執政聯盟。第二種是立憲民主黨拉攏其他小政黨聯合執政，迫使自民黨再次下台。然而，立憲民主黨與其他反對黨派的政策存在頗大差異，組建政府的機率似乎不大。

餘下的第三種可能性，是自民黨繼續和公明黨合作，並拉攏一到兩個反對派政黨組成執政聯盟。雖然自民黨和其他反對黨派的立場同樣有很大不同，不過它的議席較多，客觀而言組建執政聯盟的難度會較立憲民主黨小。退一步看，自民黨的首相候選人就算未能獲得眾議院過半議員支持，在投票最後一輪也能夠以較多的票數勝出。自民黨到時候大有可能領導一個少數派聯盟，並在個別政策上爭取其他政黨支持。

但無論出現哪種結果，日本國會由於沒有一個過半數的政黨，各黨日後肯定會相互攻訐，令政壇更加混亂。而在同一時間，日本對華政策卻不會有大改變。此因近年日本政治右傾化嚴重，自民黨對華強硬不在話下，就算是立憲民主黨，它的前身是民主黨，2012年執政時實施釣魚島「國有化」，令中日關係大倒退。這次若是它再次上台，對華態度也不會比自民黨友善。