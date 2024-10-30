冰鑑春秋：解散政黨？笑你不敢！

民進黨申請對改革法案釋憲結果出爐，果如預料在清一色民進黨控制的大法官結構下，幾乎全面判定違憲！民進黨立委邱志偉打蛇隨棍上，提出《反滲透法》修正，要求必要時可申請由憲法法庭解散政黨，為台灣政壇再次投下震撼彈。

邱志偉根據的就是這次大法官判決中的「立法院院會尚不得因委員會不予審查，即不行使人事同意權，否則即屬違反其憲法忠誠義務，為憲法所不許」，要挾在野黨若不進行人事審查，就解散政黨！這種蠻橫無理的態度，充分顯示賴清德與民進黨毫無民主素養，一心一意只想威嚇奪權。

先別提考試院與司法院人事案，民進黨自己都尚未送案，根本沒有「不行使人事同意權」的情形，就算在野黨因為人選荒腔走板予以杯葛，難道民進黨就敢做出解散在野黨這種明顯違背民主原則的醜事？要知道中華民國上次解散在野黨，可是發生在1913年的袁世凱時期，賴清德若也想「中道崩殂」，就不妨來試試看。

事實是，2020年1月20日，時代力量便曾提出「聲請司法院憲法法庭解散統促黨」的提案，結果絕大多數反對的竟是民進黨！當時民進黨雖以「怕讓司法問題政治化，不宜由立法院提出，而該由內政部提案較好」為理由搪塞，但民進黨主政的內政部也從未提出過聲請。連紅統政黨都不敢動手，民進黨難道真敢對國民黨與民眾黨下手嗎？

其實民進黨很清楚，真要解散在野黨，第一個不同意的恐怕就是美國！而解散在野黨勢必讓台灣政局陷入動盪，剛好符合大陸反分裂國家法中出兵台灣平亂的要件。所以民進黨想用解散政黨來威逼在野黨就範，實在是個餿主意。賴清德有膽就真的提出解散在野黨啊，兩岸統一就在此時！