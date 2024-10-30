龍吟虎嘯：伊朗慫了 不得不爾

現在來看，巴以之戰暫不可能擴大為中東大戰，因為伊朗已經認「慫」。日前以色列對伊朗首都德黑蘭周邊打擊，摧毀了12座用於生產遠程導彈固體燃料的混合器，削弱了伊朗更新導彈庫存能力，而混合器屬於精密設備，伊朗無法自行生產，必須向中國採購，重新製造需時一年。

對於這樣沉重的打擊，德黑蘭已不敢明言報復。伊朗官員以外交辭令聲稱，將評估並準確理解如何向以色列展示伊朗人民的力量，並採取一切符合伊朗國家和民族利益的行動。伊朗武裝部隊總參謀部表示，保留適當時候回應以色列的合法權利，同時優先考慮在加薩及黎巴嫩達成持久停火。這是公開掛出了免戰牌。而以色列隨即放寬對北部部分地區居民的一些安全措施，表明以軍認為伊朗或其代理人不會即時發動大規模襲擊（報復）。

伊朗慫了，並非始於今次首都德黑蘭被襲擊和重要軍事設施被擊毀，而是早在數月前伊朗駐敍利亞大使館建築物遭襲擊、哈馬斯領袖在德黑蘭被暗殺等事件的雷聲大、雨點小，充滿表演性質的處理就眾目睽睽了。當時不管伊朗口頭上怎麼強硬，誓言報復，不惜打一場中東大戰，行動上則放軟手腳，甚至有傳言伊朗行動前通知以美，免得他們受到太大損失，更大更狠地報復。

德黑蘭如此不濟，可說世人皆見。一是知道伊朗國力、實力、軍力、國土、人口等方面雖強於以色列，但以色列有美國支持也就反弱為強；二是伊朗在軟實力、軍隊素質、戰力方面、戰爭組織能力、指揮方面、情報方面等等都遠遜以色列；三是伊朗軍界、政界、國安系統已被以色列滲透甚至「策反」，從上到下有一群「親美精英」充當「伊奸」內應，真要全面開戰，伊朗極可能重蹈伊拉克薩達姆政權的覆轍；四是阿拉伯國家、伊斯蘭世界的內部矛盾極為複雜，伊朗相當孤立且有仇家，這使得它面對以美開戰顧慮重重。