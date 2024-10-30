坦言集：先發制台

北京在台獨問題上，是像烏克蘭問題那樣，等待美國用台獨佔領台灣，改變台灣社會、經濟與政治的方向，才如俄羅斯最終忍受不住，被迫出兵？抑或是先發制人，把台獨在台灣提早消滅？這不是武統的選擇，而是在武統以外找出方法，避免武統帶來的傷害、破壞，也同時提升抑制台獨的發展，不讓其欺騙不明是非與後果的一些台灣民眾。

台灣一如烏克蘭，政權被奪，政權的廣大資源便用作政治工具。在烏克蘭是推新納粹主義，排斥同種同文的俄羅斯，人為地製造出世仇來。在台灣是「去中國化」，把歷史文化傳統毀滅，扭曲而成台獨，以同種同文的大陸居民視作仇敵，反奉殖民時代的日本和新殖民主義的美國為尊，把台灣切割於中華大地之外。烏克蘭是歸入歐盟，台灣則加入美國的東亞圈子，與美國的佔領國日本、南韓同為附從。二者從民族主義出發，實質歸入他國殖民地所屬。

烏克蘭在2014年後已全面改造為替美國攻俄的武器，台灣如今在民進黨的公開台獨化底下，也正走上美國對付中國的代理人角色。美國以百億美元經費，挾冒稱西方文明代表的財力、人力、意識形態之力，當可在台獨掌權的幾年裏，改造台灣社會、經濟、政治，與大陸為敵。北京不可能以統戰對抗，也不可能心存幻想，以為可僥倖地等待台灣民眾自發反獨。只要美國安定西線戰事，中國這方的東線便會變成美霸權主義戰爭重心，由此只有不多於幾年的空間，北京應對台獨的政策不能再拖延了。

武統是選項，但武統風險和破壞巨大，必然觸發與美國之戰，更佳的選擇是最近的封島演習，封島不是決戰，至多發生局部衝突。中國嚴陣以待，美軍部署未完便不敢與華作戰。封島顯示北京的決心和能力，向台灣軍民示意，台獨者盡會是逃奔美國避難。封島使軍民反思台獨之害，美國救不了。北京也不會退，甘冒與美作戰，也不捨國家主權。封島還可留有一口，讓台灣對外只能與大陸及港澳通商，輔以對台獨分子企業和組織的制裁，驅逐、清洗台灣的台獨因素，用公投重定台灣的兩岸政策，公開排除台獨。

解決台獨，必須先發制人，以烏克蘭為鑑，對美國不能存有任何幻想，也不能畏敵畏戰。早清台獨，台灣重整民心容易，仍可行一國兩制、台灣自治。