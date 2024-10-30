私房菜遇竊 失約兩萬現金

【本報訊】昨日下午約4時，執法部門接報，指荃灣眾安街55號大鴻輝荃灣中心樓上一間火鍋私房菜，懷疑遭賊人潛入爆竊。警員接報到場，經初步點算後，相信上址損失約兩萬元現金，案件列作「爆竊」處理，並正追緝竊賊。