荃錦公路私家車失控撞坡

【本報訊】昨日早上7時許，一輛私家車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，當駛至近扶輪公園對開，私家車懷疑突然失控撞向左邊山坡，尾隨車輛司機見狀，慌忙煞車及扭軚閃避。事件中無人受傷，警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。