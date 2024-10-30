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荃錦公路私家車失控撞坡

私家車撞向山坡（箭嘴示）。 私家車撞向山坡（箭嘴示）。
私家車撞向山坡（箭嘴示）。
【本報訊】昨日早上7時許，一輛私家車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，當駛至近扶輪公園對開，私家車懷疑突然失控撞向左邊山坡，尾隨車輛司機見狀，慌忙煞車及扭軚閃避。事件中無人受傷，警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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