10月30日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月30日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
荃錦公路私家車失控撞坡
私家車撞向山坡（箭嘴示）。
【本報訊】昨日早上7時許，一輛私家車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，當駛至近扶輪公園對開，私家車懷疑突然失控撞向左邊山坡，尾隨車輛司機見狀，慌忙煞車及扭軚閃避。事件中無人受傷，警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241030-1030_00176_264/荃錦公路私家車失控撞坡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc