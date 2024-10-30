靈實護養院 9旬嫗食粥骾喉亡

【本報訊】昨日上午約9時，將軍澳靈實路23號靈實護養院，一名95歲女院友懷疑食粥時意外骾喉，由職員發現後替其急救並報案求助。救護員接報趕至，把昏迷的事主急送將軍澳醫院救治，惜最後被證實不治，事件原因及經過有待進一步了解。

餵食期間有痰聲

靈實護養院回應傳媒查詢表示，有關靈實護養院職員昨晨如常為該院友餵食糊餐，在餵食期間聽到該院友喉嚨有痰聲，職員已即時停止餵食，並尋求協助。當下高級物理治療師馬上為該院友進行抽痰及清理氣道程序，抽出的痰液當中沒有食物。當時護士檢查發現該院友的血氧低，並即時提供氧氣及量度維生指數、血壓及脈搏。護士亦即時通知護養院駐院醫生及報案求助，及後由救護車將該院友送醫院救治。涉事院友的死因仍有待醫生進一步了解及確認。