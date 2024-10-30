私隱署夥全球15機構聯合聲明 促社交媒體平台 增防禦非法數據擷取

【本報訊】個人資料私隱專員公署聯同全球15個私隱或資料保障機構，昨就數據擷取及私隱保障向社交媒體平台發布環球聯合聲明，呼籲社交媒體平台及其他載有可供公眾查閱個人資料的網站，確保個人資料受到充分保障，免遭非法數據擷取，並且已將聲明發送至各社媒公司。

聯署機構包括來自阿根廷、澳洲、加拿大、哥倫比亞、根西、以色列、澤西、墨西哥、摩納哥、摩洛哥、新西蘭、挪威、西班牙、瑞士及英國的私隱或資料保障機構。公署表示，數據擷取通常涉及從互聯網以自動化程序收集資料，包括收集資料以訓練AI系統，可引起重大的私隱問題。數據擷取可導致個人資料在未經資料當事人知情和同意的情況下在暗網上出售，以致有關個人資料被用於針對性網絡攻擊、身份盜竊，以及濫發直接促銷或垃圾郵件等。

聯合聲明列出聯署機構對環球保障私隱的期望，包括應綜合使用多種保安措施，並定期審視及更新該些措施，確保已考慮擷取技術及科技的發展；使用AI技術加強防禦非法數據擷取。

開發AI模型應遵私隱法律 聲明中又要求，若准許第３方合法從所營運的平台收集公開的個人資料時，機構應控制存取資料，以及偵測和減輕未獲授權的數據擷取。而且機構使用個人資料開發AI模型時，應遵從相關資料保障和私隱法律，以及所適用的指引。在這方面，香港機構應特別留意私隱專員公署於2021年8月發布的《開發及使用人工智能道德標準指引》及2024年6月發布的《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，以及行業相關指引。

社媒公司已實行相關措施 該聯合聲明已發送到各間營運大型社交媒體平台的公司，包括Alphabet Inc.（YouTube）、Meta Platforms, Inc.（Instagram、Facebook及Threads）、微軟公司（LinkedIn）及X公司（X）等。公署亦表示，營運社交媒體平台的公司向聯署機構表示，它們已實施首份聯合聲明中提及的多項措施，並已採取進一步措施，多管齊下，以更有效地防止非法數據擷取。