政府電腦 禁桌面版WhatsApp 傳後日正式實施

亦包括微信Gmail 華員會：勢損工作效率 政府早前更新《政府資訊科技保安指引》，規定政府僱員如欲在內部網絡的桌面電腦使用WhatsApp、微信、Gmail等即時通訊應用程式，需獲審批。有消息指，相關指引將於周五（11月1日）正式實施。香港政府華員會副秘書長蔡冠龍認為，相關措施勢影響工作效率。而香港公務員總工會主席馮傳宗則稱，政府有提供協助，他們支持並理解指引。政府數字政策辦公室沒有回應指引正式實施日期。

數字辦4月已更新《政府資訊科技保安指引》，指出政府員工透過已連接政府內部網絡的桌面電腦使用個人網絡郵件、公共雲端儲存、以及即時通訊等服務會帶來潛在資訊保安風險。因此新指引要求政府員工經部門管理層審批後才能使用WhatsApp、微信、Gmail等應用程式，部門可因應運作需要給予6個月適應期制訂不同替代方案。

蔡冠龍表示，由於沒察覺有相關通告，不少公務員需要突然適應更新版守則。由於不少公務員或高級公務員都有和工作夥伴建立通訊軟件群組，規管措施會帶來不便但會嚴格執行。被問到6個月的適應期成效如何，他表示由於政策仍未正式實施，因此仍有不少公務員在電腦上使用相關應用程式。

新指引設管理層審批機制 新的指引設有管理層審批員工使用相關應用程式，被問到相關審批準則，他指尚未有相關指引，但對此感「擔心」。他指出審批固然是安全至上，但假如高層要求使用相關應用程式或難禁止。他補充雖然私人手提電話不在此限，但若發生事故仍須由用家自負，因此常有人笑稱是「私器公用」。

其中一項替代方案為提供「與部門內部網絡系統分隔的流動裝置或指定電腦」，香港公務員總工會主席馮傳宗認為政府有提供「清水機」，政府亦有自己的電郵系統，形容一直以來都沒有問題。他表示維護資訊安全即是維護國家安全，因此理解並支持。

政府數字辦：非一刀切禁用 蔡冠龍則指部門提供的手機在資料傳輸上有限制，難免會影響工作效率。他表示明白市民關注資訊安全，但政策在效率上影響大，會在正式實施後向相關負責人反映，期望在保障資訊安全同時亦便利公務員工作。

政府數字政策辦公室回覆查詢指，新指引無限制部門員工透過其他獨立於政府內部網絡系統的桌面電腦使用有關服務，絕非「一刀切」禁止使用相關通訊工具。數字辦會了解各決策局及部門執行《指引》的情況，並作出適當跟進並提供適切支援，沒有回應是否11月1日正式實施。