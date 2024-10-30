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29歲男攜太空油斷正被捕

涉案男子（中）被帶署扣查。 涉案男子（中）被帶署扣查。
涉案男子（中）被帶署扣查。
【本報訊】執法部門於本周一（28日）展開掃毒行動，期間在港鐵上環站一帶，截查一名29歲本地男子，在其身上檢獲11支俗稱「太空油」的依托咪酯，以及一支內含太空油的電子煙機。警員經初步調查後，以涉嫌「管有第一部毒藥」拘捕該名男子，並把他帶走扣查。
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