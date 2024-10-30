大埔查村屋檢毒品 機場行李搜可卡因

共起值千萬元貨 3涉案男女今提堂 海關於本周一（28日）在粉嶺緝毒，期間截查一名疑有黑幫背景的90後男子，在其攜帶的環保袋、座駕及租用的大埔村屋，檢獲約20公斤懷疑大麻花；另關員在本周日（27日）替兩名以迂迴路線、由法國巴黎抵港的外籍男女清關，在他們的寄艙行李檢獲約8公斤懷疑可卡因。兩案檢獲的毒品總值約1,000萬元。3名疑犯俱被控以「販運危險藥物」罪，並於今日提堂。

本周一下午，海關毒品調查科人員於粉嶺一帶緝毒，期間截查一名28歲形迹可疑的本地男子，在其手持的環保袋內，檢獲約1.5公斤懷疑大麻花，遂即時把他拘捕。關員其後搜查疑犯停泊於附近的私家車，在車內檢獲約15公斤懷疑大麻花。經跟進調查後，疑犯被押返於大埔區租用、一間面積約150呎的村屋單位搜查，結果在屋內檢獲約3.5公斤懷疑大麻花及一批懷疑作毒品包裝的工具。

單位包裝 座駕作倉 調查人員指出，案中檢獲的毒品總值約450萬元，估計用於供應新界區用家。被捕人士報稱無業，疑有黑社會背景，相信他利用私家車作流動毒品儲存倉，並以村屋單位作毒品包裝及分銷用途。海關留意到，販毒集團刻意利用位置偏遠的村屋單位進行毒品活動，以增加海關的偵緝難度，又把毒品儲存倉及毒品包裝中心分開，以達到分散風險之目的。被捕人士已被控以3項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在粉嶺裁判法院提堂。

另外在本周日，海關機場科人員揀選兩名由法國巴黎來港的外籍男女旅客進行清關，其中24歲男遊客攜帶一個寄艙行李篋及一個手提行李袋；59歲女遊客則攜帶一個寄艙行李篋和兩個手提行李袋。關員透過X光檢查，發現他們的寄艙行李篋影像可疑，繼而留意到篋內有被重新縫合及用膠水黏合的痕迹；而且即使清空行李篋，行李篋仍異常沉重，情況令人懷疑。

行李篋夾層藏毒品 關員經深入檢查後，發現該兩個行李篋設有夾層，各藏有約4公斤懷疑可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該兩名男女。據悉，二人均報稱無業，暫無證據顯示他們收取報酬協助販毒。

調查期間，海關發現被捕人士供稱的資料與其身上檢獲的文件有多處疑點，例如被問及來港目的，他們稱旅遊，卻未能交代行程等細節；而他們的機票和住宿預訂紀錄均有出入，當中回程機票時間為11月5日，但二人的住宿預訂紀錄只到10月30日。此外，疑犯是從西班牙特內里費島出發，先後飛抵荷蘭阿姆斯特丹及法國巴黎，最後才前往香港，路線迂迴。被捕人士已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。