澳門消息：換錢為名詐騙22萬 兩內地婦被捕

【本報綜合報道】澳門執法部門日前偵破兩宗涉換錢詐騙，拘捕兩名內地無業女子，兩名內地男事主分別損失4.6萬元人民幣（約5萬港元）及17萬元。人員正追查各贓款去向及其餘涉案人下落。案件仍待處理。

本周日（27日）晚上9時許，澳門執法部門接獲報案，路氹某酒店房間發生換錢詐騙。男事主通過手機聯絡認識的換錢黨換錢，協議將4.6萬元人民幣兌換5萬元。未幾，38歲龔姓內地女子進入事主房間，向事主展示一個收款二維碼，事主掃碼轉出人民幣後龔女突然變臉，聲稱被上線拉黑及身上沒有現金，事主懷疑被騙，通知酒店協助報案。經查問，龔女聲稱收取100元人民幣報酬，受上線指示換錢，但仍未收到報酬。龔女涉巨額詐騙遭法辦。

另外，上周日（20日）一名內地男事主在澳門賭場贏錢17萬元，42歲王姓內地女友人得知後，主動提出幫事主換成15.6萬元人民幣並協助匯返內地。事主信以為真，王女到路氹酒店房間收取事主的金錢後，聲稱因手續需時，着事主在房間等候便自行離開。事主其後因遲遲未收到轉帳，追問王女沒有下文，延至上周六（26日）決定報案。執法人員翌日晚上9時半在澳門機場截獲欲離境的王女，發現有人收錢後沒有換錢，更到賭場輸掉其中10萬元，但相關人士拒絕交代案情，涉相當巨額詐騙遭法辦。