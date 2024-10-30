港珠澳橋口岸停車場 地盤判頭拖欠800萬

【本報訊】再有建造業工人遭拖欠薪金。昨晨約9時許，香港國際機場港珠澳大橋香港口岸智能停車場一個地盤爆發工潮，涉事工人向本報表示，遭大判拖欠薪金及機械設備費用，涉款約800萬元，有部分工人前往勞工處求助。勞工處稱，已即時聯繫相關承判商了解事件，得悉事件應為承判商之間的工程費糾紛，如有工人被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，會提供適切協助。

十多名參與行動的工人，昨在上址拉起寫有「有汗出無糧出，還我血汗錢」的白布追討欠薪。有涉事工人坦言「大判從來都無畀二判足夠嘅錢，好多次拖糧，依家仲要封晒所有出入口，高層完全唔理工人嘅情況」。

7個月無付租機費薪金 涉事地盤的二判判頭表示，3年前開始在該地盤工作，將逾10部堆土機和剷車租予大判公司，並提供約10名機手；但對方今年3月付款後，最近7個月也沒有支付租機費及機手薪金，本月7日再向機管局及大判索款，當時機管局指每月22日付款予大判。