東呼即應：膠紙盛菜鐵板加熱 遊日港人用餐氣結

憂釋毒物傷身 東呼即應解答疑問 港人熱衷赴日旅行，有觀眾向《東呼即應》報料，指在當地一間鐵板燒餐廳就餐，發現廚師用膠紙盛載蔬菜，再放於鐵板上烹煮。食客擔心膠紙釋出有毒物質，廚師竟答是「paper」。專家分析指，這種耐熱膠袋是聚乙烯，最高耐熱度介乎攝氏90度至110度，若溫度過高會釋出對動物有害物質，以往有國家或地區測試發現，塑膠中混有致癌塑化劑亦會影響生育。環保組織則表示，廢塑膠分裂成微塑膠，除了散布於大自然，亦會進入食物鏈，會影響賀爾蒙，威脅人類健康。

近期日圓貶值進一步推動港人遊日。日本駐香港總領事岡田健一早前表示，截至今年8月，訪日港人人數已超過180萬，較新冠疫情前於2019年創下的年度訪日最高紀錄高出兩成；據統計顯示，香港旅客上季在日本的消費金額達約1,677億日圓（約87億港元），按年上升27.2%，位居全球第5，人均花費超過24.2萬日圓（約1.25萬港元），消費力驚人。

超溫度上限釋傷肺物質 有剛旅行回港觀眾向《東呼》報料，指自己與朋友在當地一間鐵板燒餐廳享用和牛，發現廚師用膠紙盛載蔬菜，放在鐵板上烹煮，向廚師詢問後竟獲回覆是「紙」；事實上，近年日本興起一種耐熱膠袋，聲稱可以方便煮食，成分通常標誌為「PE」或者「HDPE」。

香港高等教育科技學院食品及健康科學學系助理教授林偉恩指，PE即聚乙烯，是一種熱塑性塑膠，遇熱會變軟、冷卻則會變硬。HDPE是高密度聚乙烯，與之相對亦有低密度聚乙烯（LDPE），兩者均耐酸、耐鹼、耐油、隔水和透氣，往往會用在不同食品方面，主要分別在於可耐熱溫度，高密度聚乙烯耐熱通常為攝氏90度至110度，低密度聚乙烯則為攝氏70度至90度。他續解釋，聚乙烯塑膠由不同單體組合而成，一旦超出耐熱溫度熔解，會釋放乙烯單體，文獻顯示老鼠服用乙烯單體後，肺部受損，有一定危險性。

原材料或含致癌塑化劑 林偉恩又指，理論上聚乙烯在製造過程中不需要添加塑化劑，但有些國家或地區進行測試，發現高密度及低密度聚乙烯均驗出含致癌物塑化劑，可能是原材料中有塑化劑在內，恐對人體構成影響。他表示，若該些耐熱袋出現損毀或變形，有機會釋出當中有害物質，因此建議市民不要重用。

這些塑膠製品不僅有機會對人體有害，對環境都造成不少影響。根據環保署公布的2022年度《香港固體廢物監察報告》，廢塑膠已成為第二大類型的都市固體廢物，每日有2,369噸的塑膠垃圾棄置於堆填區。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，塑膠能否分解是科學界的疑問，因為塑膠往往並非自然分解，而是分裂成微塑膠，除了在堆填區累積，還可能會吹飄散到空氣、海中或土壤裏。她指不少研究顯示微塑膠會提供額外平台，容易讓有害物質依附，隨之進入人體或食物鏈。她又指出，耐熱袋可能因摩擦或加熱等，分裂成微塑膠，進入人體後可能會影響賀爾蒙危害健康，建議市民以可重用器皿加熱或者處理熱食，例如玻璃、食品級不銹鋼等材質的器皿，可以減少使用即棄物品之餘，亦關顧自身健康。