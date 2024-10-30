港出土恐龍化石 擬永久展出惠旅業

【本報訊】香港赤洲早前出土恐龍化石，政府於昨日指，可將化石永久展出讓市民了解發掘工作。政府還表示，旅遊界也可藉機發展有關航線，令到更多人認識到本港環境。

本港首次有恐龍化石出土，政府表示，會繼續進行相關工作，指出化石不只可以作研究用途，亦有助香港發展及了解歷史。當局計劃在尖沙咀文物探知館長期展出恐龍化石，讓市民了解當局如何發掘化石。

冀推航線宣傳赤洲地質 政府指出，這次發掘恐龍化石的地質公園以六角火山岩柱群聞名，期望旅遊業界可以推出更多航線，讓更多人享受及了解本港自然環境；政府部門亦會繼續去進行相關的工作。

赤洲位於香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內，專家初步鑑定化石屬白堊紀時期，即距今約1.45億年前至6,600萬年前，當局將進一步研究以確認恐龍種類。

此外，赤洲目前已經封閉，以配合專家及相關人員登島繼續收集化石樣本。漁護署根據《郊野公園及特別地區規例》，封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲島，直至另行通知。任何未獲許可人士於封閉期間登岸或進入赤洲附近水域可被檢控，最高可被判罰款2,000元及監禁3個月。