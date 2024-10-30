科大推生物醫學人工智能等5新課程

【本報訊】科技大學早前表明有意開辦本港第3間醫學院，校方昨日表示將在下學年（2025/26學年）推出5個新課程，其中包括由理學院推出的「生物醫學及健康科學」。校方指課程可讓同學接觸先進的診斷和疾病建模技術，畢業生將來可成為製藥或醫學科技公司、研究機構及醫療諮詢領域的專業人士，亦可選擇於臨床醫學、遺傳病諮詢和生物醫學研究等方面繼續深造，將來為香港發展成為國際醫療創新樞紐出力。

科技大學理學院副院長（招生及入學）麥晧怡表示，校方有興趣籌備第3間醫學院，亦對大學的籌辦團隊能成功爭取建立醫學院有信心。新課程除了配合籌備醫學院外，亦讓學生銜接醫學相關的課程，培養學生成為製藥或醫學科技公司、醫療諮詢領域等的專業人士。

另外4個新推出的課程則分別為理學院的「科學數據分析及人工智能」以及工學院的「人工智能」、「微電子及集成電路」和「能源及環境工程學」課程。另外，工學院將於新學年採用雙軌入學架構，提供「學院制」和「學系制」兩條入學路徑。科技大學工學院工程教育創新主任林熙寧期望新制可助學生更早入讀心儀學系。

倘揭假學歷 將高調處理 內地生持假學歷入讀本地大學的問題受到社會關注，科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，在申請階段已查出申請人的學歷真偽，強調一旦發現假學歷個案會與執法部門高調處理。