研低空跨境物流 當局：須先清關

【本報訊】政府正着手研究發展低空經濟。昨日立法會一個委員會會議上，有議員關注作為香港創科旗艦的河套區，如何促進資金流、人流和物流的跨境互通。當局表示計劃採取低空運輸以進行跨境物流，但強調絕不是讓無人機無組織、無紀律亂飛，而是必須點對點地沿着固定航線飛行，兩地的貨物過境時亦需要先進行清關。

議員李鎮強詢問當局，河套區內的資金流、人流和物流在革新的流程上，如何予港人耳目一新之感。創新科技及工業局局長孫東回覆指，確保一河兩岸、一區兩園的資金流、人流和物流的跨境流動，是河套發展的其中一項關鍵要素，希望內地能為河套提出針對資金流的彈性措施；當局擬在兩個園區之間建設修建跨境小橋方便人員往來；物流方面則除了陸路以外，可通過低空運輸形式進行跨境運輸。

固定航線點對點飛行 孫東強調低空運輸絕不是隨隨便便的無組織飛行，而是必須點對點、有固定的航線，且要清關之後才可過境，無紀律亂飛肯定是不行的，當然還有一些促進物流的相關措施。

孫東又提到，河套的發展可謂一波三折，但總的來說是向好的方向發展，當局將在今年推出河套香港園區的發展綱要，形容撰寫過程不容易，但重申寫得出一定會做出來。他又指科技發展迅速，政府是邊做邊摸索地為河套作出規劃，即使「填滿河套」很容易，但為了避免給後代留下難以磨滅的傷害，因此河套不能隨隨便便地填滿，當政府一旦訂下規劃，就會提速去做。