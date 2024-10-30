生B獎金迄2.6萬人領取 涉款5.2億

當局向立法會研究人口政策和措施小組委員會交代，政府就鼓勵生育及締造更有利育兒環境的主要政策和措施。該文件顯示，新生嬰兒獎勵金計劃在去年《施政報告》提出，已開立22.8億元的非經常開支新承擔額，計劃在推出兩年後會檢討。截至上月30日，共接獲近2.7萬宗合資格申請，並已向約2.6萬名申請人發放兩萬元獎勵金，總發放金額約5.2億元。至於公屋「家有初生優先配屋」方面，截至今年9月，已有約2,300宗合資格申請獲縮減一年輪候時間。

議員促加碼至每年4萬

有議員表示，當局應該考慮提供更多的經濟誘因，鼓勵港人生育，包括向基層市民的每名新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵，以及把擬議新生嬰兒獎勵金計劃調整為向每名合資格的嬰兒每年發放兩萬元的現金獎勵，為期兩年至3年；以累進方式計算子女免稅額，讓納稅人可就其第一、第二及第三名子女分別申請15萬元、30萬元及60萬元的免稅額，以鼓勵中產家庭生育；「家有初生優先選樓計劃」的有關子女年齡延長至6歲，以增加新生家庭成功購買資助出售單位的機會。