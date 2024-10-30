資訊平台似旅遊指南 恐致人才錯配搵工難

16萬人抵港失業多 招聘職位僅逾5500個 政府聲稱超額完成「搶人才」計劃，吸納16萬人才攜家屬來港，但不少抵港人士找不到工作。立法會一個小組委員會昨日舉行會議，有議員擔心本地職場規模未能滿足十多萬已來港人才及其家屬，籲政府研究是否暫停人才入境，及審視會否導致人才錯配情況；亦有議員批評人才辦的線上平台版面設計較為雜亂，看起來像飲食或旅遊指南，資訊並非貼近人才所需。當局則指會藉住市場篩選適合留港的人才，人才辦亦會大規模重整相關網站，助人才融入本地社會。

立法會新來港人才快速融入香港事宜小組委員會召開會議，討論人才服務辦公室的對外宣傳及推廣工作。議員陳紹雄引述政府數字，指輸入人才計劃有38萬宗申請，16萬人才已攜同家人抵港，但社會甚為關注已來港或將會來港的人才，陳指細數有關人才網站上的招聘職位只有5,578個，若加上其他招聘廣告也約莫得一萬，遠遠達不到16萬的數量，擔心在僧多粥少下，會令人才錯配問題更嚴重。

陳質疑政府應否適時檢討，暫停人才入境或審視工作崗位與人才出現錯配情況，以免日後出現人才得不到續簽，無奈和子女失望地離開的情況。他又擔心有限的職位數量，會令人產生香港機會不多的觀感，導致潛在申請人卻步，建議政府需要做好解說。

教搭公交滿400元領優惠 議員江玉歡則批評人才辦的線上平台，資訊雖然林林總總，但版面設計比較雜亂，看起來像飲食或旅遊指南。她指hkengage網站理論上是供人才瀏覽，應站在他們的角度，提供來港後最想知道或最迫切掌握的資訊，而不是談論做運動、參加興趣班等文章。更何況生活指南裏不少英文版本的文章，能挑出許多英文文法的錯誤！

江指，當局雖強調高才通A類申請人年薪收入數百萬港元，但網上資訊卻教人如何一個月搭公交滿400元可領乘車優惠。此外，資訊平台亦有不適合人才的職位招聘，譬如有銀行招聘律師條件是須在港有8至10年執業經驗，明顯是人才不可跨越的門檻。

勞工及福利局副局長何啟明回應指，本港失業率長期維持3%，就業情況較許多地方都要理想，儘管高才通或優才計劃的申請人毋須先有工作，當局亦不會期望他們來港後短期內可得到僱用，畢竟來港後找工作是需要時間的，他們一旦有僱主聘用就可留港，市場自然會篩選適合留港的人才。

當局指將大規模重整網站 何又指人才資訊平台的內容，既要面向考慮來港人才的同時，又要協助已來港人才了解本地情況。他同意有些內容如乘車優惠是不太重要的，當局已知悉議員的意見，人才辦即將大規模重整網站。