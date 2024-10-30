醫健：健康在您手：幫老友記「搵食」 坊間四大送飯服務快速指南

「民以食為天」，當長者體弱或行動不便時，安排老友記「一日三餐」是護老者的首要任務。然而，部分護老者或對送飯服務的選擇、申請方法或收費感困惑。一般來說，膳食安排可以分為以下4類：

1）自費送飯服務

由私營公司或社福機構自負盈虧營運，相對輪候時間較短；惟服務收費比政府資助服務高，服務地區依當時營運路線而定，建議先向服務單位確認是否派送至長者居所範圍。

2）社區券認可單位

在社會福利署（社署）「長者社區照顧服務券計劃」（社區券）下，部分認可服務單位亦有送飯服務，通過「安老服務統一評估」的60歲或以上合資格長者，可按共付形式，自行選購認可單位的服務，收費按長者及同住家人收入而定。

3）政府資助服務

社署的「綜合家居照顧服務」及「改善家居及社區照顧服務」，為居於社區的60歲或以上長者提供全面照顧服務。申請者須通過「安老服務統一評估」，收費相宜，輪候時間因地區而異。聖雅各福群會

4）外賣

護老者亦可選擇餐廳外賣或衞生署推薦的「有營食肆」，快捷且具彈性，能根據長者作息安排送餐，惟餐點連運費或較貴，如長者有特別膳食要求，或需時尋找。

聖雅各福群會持續照顧服務最近推出「送飯服務快速指南」， 整合了坊間4大送飯服務途徑及近20間提供自費送飯的單位資料，協助長者做好「膳食規劃」，歡迎護老者透過WhatsApp聯繫我們的線上諮詢服務，加入6511 6566，展開對話後輸入「Hi」，再選取「護老資訊」以獲取相關資料。

聖雅各福群會持續照顧服務