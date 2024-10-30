中醫藥發展小組 商建整全架構體系

【本報訊】中醫藥發展藍圖小組委員會昨舉行首次會議，討論如何構建整全的中醫藥管治架構及中醫藥服務體系、提升中醫藥教育及專業培訓水平等範疇，以推動科研創新、助力中藥產業升級及推動優質中藥產品走向國際市場，以及促進中醫藥文化傳承等。有關建議會按其性質分別再交由中醫藥服務發展工作小組、中醫藥產業發展及文化普及工作小組和中醫藥專業發展及人才培養工作小組作聚焦研究及探討，以構建《藍圖》的初步方案及策略。

續就《藍圖》諮詢 明年公布 中醫藥發展專員鍾志豪指，《施政報告》提及當局會把握香港在醫療體制、規管制度、標準制訂、臨床研究及貿易等優勢，令香港發展成為中醫及中藥國際化的橋頭堡，並於明年公布《藍圖》。中醫藥處會以此為目標，繼續就《藍圖》推進諮詢工作，透過不同平台及方式與本地、內地以至國際持份者緊密聯繫。

委員會指，香港擁有中西醫雙軌並行的醫療制度，而運用傳統純中醫藥的理論及方法防治疾病，是香港中醫藥的特色優勢。隨着多項政策措施先後落實，中醫藥已成為香港醫療系統的重要部分。在此基礎上，委員認為現在是合適時機進一步強化中醫藥在整體醫療系統中的角色，並應積極構建中醫藥與其他醫療專業的合作框架，為市民提供更全面的中西醫藥服務。