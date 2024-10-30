備戰長跑欠妥善 近半賽前無訓練

心血管病患有風險 生死只差一線 不少港人喜歡參加長跑運動，但有關注團體早前舉行「運動與心臟健康」調查發現，近半曾參加跑步比賽或馬拉松的受訪者無接受適當訓練及專業體能評估，不少港人對運動認知不足，團體認為需要加強普及市民在運動前的預防措施，以提升公眾意識，尤其是具潛在風險的人士更應考慮在參加長跑運動前諮詢醫生。

香港心臟專科學院於7至9月進行「運動與心臟健康」問卷調查，成功訪問753位市民，並委託浸會大學社會科學研究中心分析數據。調查結果顯示，大部分受訪者知道若運動過程中出現胸痛（97%）、心悸（85%）、頭暈（85%）或過度氣喘（75%）等症狀，應立即停止運動求醫，亦知道參加長跑比賽時需留意的風險指標，包括心血管疾病史或不明原因死亡的家族病史（79.5%）、運動期間出現異常症狀（77.2%）、冠狀動脈疾病相關的高風險因素（76.8%）等。不過，曾參加跑步比賽或馬拉松的受訪者中，僅8%表示賽前曾接受適當訓練，以及由醫生進行的專業體能評估，48%更是兩者皆無進行。

調查亦發現，僅22%受訪者知道世界衞生組織的運動時數建議，即成年人每星期進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動、或至少75分鐘劇烈帶氧體能活動，另外89%受訪者不清楚應該先做帶氧運動還是負重運動、53%對運動流汗有誤解。

參賽前應諮詢醫生 香港心臟專科學院指，適當運動量可以幫助控制體重、血壓、膽固醇和血糖，對幫助維持心臟健康、降低心血管風險至關重要，而出汗與脂肪消耗無直接關係，進行帶氧運動前先進行重量訓練，才有助加強減脂效果。學院解釋，進行帶氧運動期間，身體會先消耗醣類，之後才開始燃燒脂肪，而重訓會消耗體內醣類，有助加速進入脂肪燃燒階段。

學院亦與中國香港運動醫學及科學學會共同發表聯合聲明，強調參與長跑運動前，應確保身體狀況足以應對運動強度，尤其所有具潛在風險的人士，應考慮在參加長跑運動前諮詢醫生，評估其體能是否適合參加比賽，希望藉此提高長跑運動參賽者的健康意識，以減少比賽期間發生意外。學會又指，新手應在專業指導下進行運動，在教練輔助下制訂個人化訓練計劃，包括選擇合適裝備、訂立訓練目標、控制運動強度等，有助提高訓練效果，同時降低受傷風險。