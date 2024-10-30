啟德體育園下月中再測試 跨部門研風險

【本報訊】啟德體育園日前舉行了首個測試賽，當日有超過1,500個公眾和300名工作人員參與。執法部門成立了專責組，確保演練可以建立經驗並查找風險點，重申演練的目的是實地體會及檢視不同方面的操作，包括進場廣播的效果、場館的安檢和驗票。當局又指，青年運動場會在11月中舉行第二次測試比賽；室內體育館會在12月舉辦測試；主場館將會在明年1月初進行測試。演練的強度會逐步加大，不斷推進直至至少一次5萬人的測試，亦會為正式開幕作全面準備及針對交通作測試。

將推進至5萬人試驗 在上述測試中，政府向參與的入場觀眾以二維碼形式收集意見，會因應意見作出檢視，並以積極漸進的方式開始進行測試和檢驗。交通運輸方面，亦要求港鐵加開特別班次測試疏導人流的時間，未來會增加巴士及旅遊巴接載乘客；又會測試在宋王臺設置上落點，以不同種類交通工具接載旅客的系統安排。

政府強調，已要求所有部門、體育員公司，以及各環節的操作者保持底線思維及高度警惕，提供系數並制訂各種方案應對突發事件或不穩定天氣。政府會繼續做好宣傳工作，讓各方面的操作者和參與者通過充分演練熟習及強化不同環節。