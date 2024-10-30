簡樸房租金 靠市場調節

【本報訊】不符合標準的劏房須整修、並獲登記後才可繼續經營，當局表示，制訂「簡樸房」標準時，已經放寬窗戶的要求，相關部門原本對窗戶大小有一定要求，但現時接納「簡樸房」的窗戶可以較小，不過必須有抽氣扇，現時九成劏房都有窗戶，窗戶面向光井的劏房只佔2%，當局相信業主只要將劏房「間大一點」，就總有一面牆可以加裝合規的窗戶。

至於簡樸房應否設租金管制，當局指將謹慎處理，避免起始租金過低令單位質素參差。同時預測未來公屋數量會增加，現有11萬戶劏房戶中，有四成人合資格申請公屋，料新建成的公屋會吸納一部分的劏房戶，而合資格的簡樸房數量可逾7萬伙，相信租金會按市場狀態自行調節。

指業主需注意單位用途 有業主擔心二房東會私下分間單位做劣質劏房，當局表示，業主有責任注意單位用途，不能「交低就算」。如果有特殊情況，例如有業主長期臥病，沒有能力了解物業狀況，屆時就交由法庭判斷責任問題。當局又指，出租相關物業時，業主也應注意不良影響，舉例部分劣質劏房的坐廁就在床邊，只有抽氣扇抽氣猶如密室，對人的心理健康有很大影響，認為這類劏房並不宜出租。