政府稱需掌握造地主導權

【本報訊】本港土地長期供應不足，但樓市不景氣又引發土地供應過多恐衝擊市場的關注。政府發言人昨表示，假如造地不足會引起一系列問題，指出2000年初的停頓造成不理想的實際情況。政府重申健康的市場發展需要由政府掌握主導權，否則主導權會在利益手上。

發言人表示，造地和土地供應是政府財政來源，並以多餘的金錢可以放在銀行為例，政府有土地儲備可在需要時供應土地。至於供應的多少需要按數據審視，政府會實事求是地處理。當局強調，政策方針可宏觀及長遠方式發展，今年施政方針亦顯示政府造地決心不變，目標是市場健康發展，會以嚴謹的態度確保市場由最平穩發展。