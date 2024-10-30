政府稱需掌握造地主導權
【本報訊】本港土地長期供應不足，但樓市不景氣又引發土地供應過多恐衝擊市場的關注。政府發言人昨表示，假如造地不足會引起一系列問題，指出2000年初的停頓造成不理想的實際情況。政府重申健康的市場發展需要由政府掌握主導權，否則主導權會在利益手上。
發言人表示，造地和土地供應是政府財政來源，並以多餘的金錢可以放在銀行為例，政府有土地儲備可在需要時供應土地。至於供應的多少需要按數據審視，政府會實事求是地處理。當局強調，政策方針可宏觀及長遠方式發展，今年施政方針亦顯示政府造地決心不變，目標是市場健康發展，會以嚴謹的態度確保市場由最平穩發展。
冀息口明年回落紓中小企壓力
另外，施政方針8項支援中小企措施，政府重申本港經濟錄得2.5至3%增長，政府會幫助中小企面對困難。政府表示從報道得知部分零售業務作出改革後，收入方面有增加。政府指出本地人及遊客的消費習慣有改變，期望社會認清改革的需要。政府在現金流上有一系列措施照顧中小企，相信明年息口回落後經濟會有改善。
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