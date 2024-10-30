樂建居項目流標 當局擬協調包銷

首個私人興建資助出售房屋先導計劃的「樂建居」項目、柴灣祥民道用地於今年7月流標後，政府一直擱置計劃，房屋局局長何永賢昨日出席一個電台節目時主動透露，明白要求發展商負責包銷的策略，令他們會考慮風險問題，「政府內部正做工夫，不排除下次再推出時會另有安排」。有議員表示，發展商對樂建居卻步，涉及投資風險，項目或在6、7年後才落成，「擺銀行收息仲好」，建議當局日後審視時可考慮調整折扣率及研究會否「包底」。當局表示，會審視項目中「不包底」策略，不排除未來會採取其他方法，平衡包銷與樓宇質素。

或有新策減發展商風險憂慮 何永賢昨日表示，明白在當時樓市氣氛、利息變化及地緣政治等因素下，會影響發展商的買地策略。「上次試了一種方式，在包銷不包銷的策略上，當局會思考一下，不排除下次會另有方法。」

「樂建居」有兩種發展形式，包括公開招標及發展商申請改劃其擁有的土地興建，即私人土地形式。議員梁文廣表示，未來審視計劃時要考慮在條款上如何吸引發展商，例如考慮改善「包底」問題，他解釋指如果單位質素合適，但最終未能全數發售，其實發展商是幫政府興建了預算外的額外單位，政府應可以幫忙銷售相關單位。

他又提到，未來應着眼私人土地發展形式，因為由政府提供土地興建樂建居，相關單位數量會計算入整體公營房屋供應，相反私人土地發展形式可提供政府預算外的額外單位，未來應重點調整條款吸引發展商採用私人土地發展形式，增加供應。

早前公布的《長遠房屋策略》周年進度報告推算，未來10年總房屋供應目標是43.8萬，當中公私營房屋的比例維持在7:3，10年內會逐漸邁向6:4。由於目前家庭模式正在轉變，以往子女結婚前可能仍會與父母同住，但現時年輕人希望有獨立空間，因此細單位需求出現變化，其他因素包括人才來港、老齡化等，都會影響住屋需求，所以相關數據已在今次「長策」中反映。

居屋超額認購率降 仍稱健康 另外，新一期居屋超額認購由高峰的60倍回落至18倍左右，當局稱是開始邁向健康認購情況，但仍反映居屋供不應求。何永賢稱，以往公營房屋需求集中照顧弱勢社群，但現時青年置業願望很強烈，隨着土地供應逐漸充足，就有空間開始檢視情況，照顧青年置業需要。對於有政黨建議政府推出青年置業儲蓄計劃，她指由建議計劃書變成一個政策前，需要多重考慮，例如當年輕人在參加儲蓄後，到中段時想取回錢作創業用途，政府如何處理等，需要時間思考。