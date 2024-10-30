串騙案康宏高層脫罪 律政司申上訴終院被拒

【本報訊】康宏環球（前稱康宏金融控股，下稱康宏）兩名前高層及一名經理，被指在發行配售債券時，串謀一間證券公司的總經理，表面上安排該公司處理配售事宜，但隱瞞實際配售由康宏的關連公司進行，並支付佣金給該關連公司，涉款4,960萬元。上述4人被廉署控告兩項串謀詐騙罪，經審訊後被裁定兩罪罪成，判囚4至7個月，其中兩人獲准緩刑。4人不服判決提上訴，上訴庭早前裁定4人上訴得直，撤銷定罪及判刑。律政司向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書，昨獲上訴庭頒判詞拒絕其要求，並認為提出的議題，不涉及法律觀點。

本案4名答辯人依次是康宏前行政總裁麥光耀（49歲）、前首席財務總監陳麗兒（51歲）、前經理黃淑安（44歲），以及鼎成證券有限公司（下稱鼎成）總經理李易明（53歲）。案發時麥為康宏証券投資服務有限公司（下稱康宏証券）的董事，而康宏証券並非康宏子公司。

控方案情指，麥光耀從一開始便屬意康宏証券作為配售代理，但由於麥擔心當中涉及關連交易，因而改以鼎成作為幌子，以避免需要跟從關連交易的上市規則辦事。為此麥作出隱瞞；其餘3人則是知情的參與者協助隱瞞。今年4月，上訴庭頒判詞，指單以控方所依賴的康宏員工守則指控各被告串謀隱瞞，並不足夠，裁定4人上訴得直。

提出議題不涉本案法律觀點 律政司於5月底向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書，要求上訴庭證明案件具有重大而廣泛重要性的法律觀點。律政司指，上訴庭錯誤詮釋上市規則第14A.25條，錯誤地認為有關條文所指的交易「必須是上市公司與關連人士之間的直接交易」；亦錯誤地認為只有在交易是「虛假」的情況下，才能剔除「中間人」的存在。惟判詞指，律政司將假設問題包裝成兩個根本不涉及本案的法律觀點，拒絕發出證明書。案件編號：CACC 239/2021