首宗JPEX民事索償案 2苦主勝訴

【本報訊】證監會於去年9月公布虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙。至今年6月兩名人士入稟區院，指出席網紅林作的講座後，相信JPEX持牌可信並作投資，並用林作的邀請碼購入泰特幣，其後發現帳戶內資產突被轉走，故向JPEX相關公司追討損失。這是首宗JPEX民事索償案。原告及後針對JPEX的香港註冊公司在其缺席下申請判決，區院法官周昭雯昨頒判詞，判原告勝訴，裁定該公司持有原告約24.7萬泰達幣（價值約195萬元），禁止其在未經原告同意下挪用相關資產，並要交還該些泰達幣或等額賠償。

裁港公司需交還195萬元 兩名原告是陳穎恩及李順謙（均為音譯），首6名被告依次為JPEX的澳洲註冊公司JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD、JPEX的香港註冊公司WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED、3名區塊鏈錢包地址持有人，及場外交易所「COINGAROO」總經理趙敬賢。第7被告為任何透過實施、協助、參與，導致兩名原告將資產轉移給上述6名被告的人。

入稟狀提及，陳穎恩於去年7月至8月參加由網紅林作舉辦的部分虛幣講座，及閱讀林的相關貼文後，相信JPEX為持牌及可信的虛產交易平台，陳遂以她及李順謙名義，在JPEX開戶並存入虛幣。

官指理據充分 毋須審訊 原告早前針對第二被告，即JPEX的香港註冊公司WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED申請其缺席下作裁決。法官於判詞指，第二被告沒有提出任何抗辯，而考慮種種的情況，法官確信第二被告違反受託人的責任，未獲授權及錯誤地把泰達幣轉到不知名錢包；在原告陳穎恩要求下，沒有或拒絕交付其存入的全部或部分泰達幣。

法官形容原告的案情理據充分，毋須經過審訊便判原告勝訴，另下令第二被告須支付12萬元訟費。案件編號：DCCJ 2977/2024