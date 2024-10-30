瀑布灣女屍列謀殺案 曾潛逃內地 夫婦落網

菲傭遭硬物擊頭傷口4厘米 復水中溺斃 前日早上，執法部門接報指有一名女子，被發現在香港仔瀑布灣公園瀑布底載浮載沉，救援人員撈起事主，證實她當場死亡。初步驗屍發現，死者額頭及後腦等有可疑創傷，懷疑遇襲後在瀑布溺斃，遂循兇殺方向追查，並掌握一名外籍男子在本周日（27日）深夜偕死者抵達瀑布灣，其後男子獨自離去。警員之後到該男子的寓所調查，惟他與其妻子已離港前往內地，至昨日下午他們搭乘高鐵返港，分涉「謀殺」及「協助罪犯」落網。執法部門正調查疑犯與死者關係，暫未清楚行兇動機。

據了解，女死者年約25歲，菲律賓籍，從事家庭傭工，並已來港3至4年，早前已經完約，並準備到新僱主家中上班。本周一早上約8時，有街坊行經瀑布灣公園瀑布時，赫見一具人形物體在瀑布底部載浮載沉，遂慌忙通知公園管理員報案。救援人員接報趕至，撈起身穿黑色恤衫、淺色長褲、赤腳及四肢僵硬的女事主，惜經檢查後證實她已經死亡。

高鐵站拉人 本地女涉協助逃犯 女死者被發現時衣物完整，身上有八達通及鎖匙等個人財物，法醫替死者進行初步驗屍，發現死者額頭及後腦有創傷，每道傷口約兩至4厘米，而四肢亦有輕微損傷，初步判斷相信女死者先遭硬物撞擊頭部，繼而在水中溺斃。

警員結合現場調查及證人資料，相信於本周日深夜約11時，女死者與一名外籍男子乘搭的士抵達瀑布灣，其後兩人登上瀑布頂部。約30至40分鐘後，該名外籍男子匆忙獨自乘搭的士離開，惟一直未見死者蹤影，因此相信他可能涉案。警員循線鎖定目標男子身份，隨即掩至其位於鴨脷洲的住所，卻發現目標男子與妻子已經離港前往內地。

直至昨日下午約5時，該目標男子與妻子乘搭高鐵返港，在抵達高鐵西九龍站時，警員以涉嫌「謀殺」拘捕該名持香港身份證的34歲外籍男子；由於其36歲妻子懷疑於案發後協助他潛逃，她涉嫌「協助罪犯」被捕，兩人已被扣留調查。初步調查顯示，男疑犯與女死者認識，他們的關係、案發過程及動機仍有待調查。至於案中是否涉及落藥或飲酒，則有待毒理及法證報告，另外兩名疑犯沒有精神病紀錄。

被捕外籍男 案前與死者「短聚」 有消息指出，被捕外籍男子從商，相信與女死者相識一段時間，兩人不時相約外出，本周日晚上兩人在港鐵站會合後，一起乘搭的士前往瀑布灣「短聚」。男疑犯婚後來港定居，與妻兒居於鴨脷洲海怡半島。

另外為了進行仔細搜證，執法部門於昨日上午派出高空搜查隊抵達瀑布灣公園，從瀑布頂部游繩而下進行徹底搜索，同時利用攝錄器材拍照存證。調查工作持續至下午約4時半結束，相關範圍始告解封。