涉床上3度非禮12歲親女 內地漢受審

【本報訊】一名男子涉嫌在2022年間，3度在觀塘單位，非禮當時只有年約12歲的女兒。事件全部發生在事主睡床，當中有兩次事件，被告涉於事主姨媽在旁睡覺的情況下，摸女兒私處、吸啜她兩邊乳頭，又用陰莖摩擦她陰道外邊。涉案男子否認3項非禮罪，案件昨在區院開審。據控方指，女童於翌年向學校講述經過，始揭發疑曾被非禮。辯方料會爭議事主的可信性。

匿名被告現年47歲，以英文字母「L.W.H.」作代號。據控方開案陳詞指，被告是內地永久居民，2022年1月20日到達香港，同年2月5日離港。他於同年7月14日再次到達香港。事主Ｘ於2010年6月在內地出生，被告是Ｘ的生父。Ｘ在8歲前於內地居住，約隔一星期便會與被告見面。2018年，Ｘ移居到香港，與母親、兩名姨媽及姨媽的女兒在觀塘該單位同住。

控方陳詞：摸私處吸啜乳頭 控方指，第一次事件發生於2022年某下午，Ｘ在睡房下層床醒來時，看到被告坐在她右側床邊。被告隔着衣服撫弄Ｘ的胸部，然後摸她的下體私處。Ｘ感覺到被告的手指在動，但因不想看到被告摸自己，故她一直望向天花板方向。Ｘ感到害怕，最後推開被告。二人沒有對話。

控方續指，另一宗事件發生在被告及Ｘ睡房的下層床。被告當時跪在床上，雙手放在Ｘ肩膀，然後叫Ｘ轉身，讓被告拉下她的校服裙拉鏈，脫去她的內衣褲，再脫去自己的褲、內褲及短袖上衣。被告雙手撫弄Ｘ，吸啜她兩邊乳頭。Ｘ感到非常驚慌，記不起歷時多久。被告接着用陰莖摩擦Ｘ的陰道外邊。Ｘ感到無助。上述兩次事件發生時，她的其中一名姨媽亦在場，但是正在小睡，而睡房房門則關上。

第3宗事件則與第二宗事件相似，只是時間不同，發生在早上，而當時Ｘ的母親外出。當天是假期，Ｘ穿着長袖睡衣，其衣服遭被告脫掉，被告用性器官觸碰Ｘ的性器官。Ｘ於翌年3月曾透過手機微信程式把遭被告性侵一事告知同學，並於兩個月後告知學校老師。案件編號：DCCC 1091/2023