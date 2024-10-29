撥亂反正：黨政指導 難救國足

昨日談到，針對國家足球隊近年的爛透表現，尤其是上月初在世界盃外圍賽狂吞日本隊7蛋的國恥級賽果，中國足協日前舉行「學習大講堂」進行檢討，並隨即推出9項措施進行整改，強調要「切實落實黨中央、國務院關於足球工作的戰略部署」，嚴厲程度媲美早前的「暴力救市」措施。

然而，足運能否搞好，國足能否贏波，並不是黨中央或政府機構說了就會成功。有人更歸咎，國足以至整個中國足運近年的「潰敗」表現，正是黨和國家急於實現領導人的「3個世界盃夢想」，而大搞「足運版量化寬鬆」的惡果。

內地當局在2015年通過《中國足球改革發展總體方案》，翌年再推出《中國足球中長期發展規劃》，以實現足球一流強國為目標。中央一聲令下，各部委、單位、國企、民企及球會上下無不全力配合，出錢出力出人出地大搞足運。加上正值經濟繁榮期，大量資金從四方八面湧入，各方急於求成而亂買外國球員，甚至連外國球會都沾手，將本來初見成績的青訓計劃遺棄，其後更連足運必要有的公平競賽及團隊精神都摒棄，導致內地足球圈個人主義氾濫，貪腐造假成風。在面對真正為國家、為團隊而戰的外國足球代表，自然踢得潰不成軍。

到近年內地經濟放緩，內房泡沫爆破，再加上3年疫情封關鎖國的打擊，許多風光一時的球會面臨倒閉，球員有汗出、冇糧出情況普遍，表現與操守自然更差。還有最近中央嚴打球圈貪腐造假問題，大量球員、教練、球會以至足協高層被捕，做法雖然正確，但難免會進一步打擊士氣。不過，今次足協再沒有將國足輸波全部卸責給外國教頭，總算是個進步，但距離實現領導人的足球夢仍遙遙無期。