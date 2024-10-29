自成一家：美國大選後的世界格局

新一屆美國總統大選結果再過多天就揭曉。多項民調普遍顯示賀錦麗的支持率仍然稍微領先，但更多專家傾向認為特朗普將贏得這場選舉。原因無他，在決定大選結果最為關鍵的多個搖擺州，特朗普大致處於領先位置。當前國際政治舞台的最大玩家為美中俄和歐盟。若特朗普時隔4年後重新執掌美國政府，對四方的關係無疑會帶來重大影響。

首先是美俄緊張的關係很有可能出現極大的紓緩。近些年美俄關係緊張的核心在於俄烏衝突。特朗普在俄烏問題上的態度很明確，一直認為拜登政府軍援烏克蘭傷害了美國利益，自己上台後會立即結束這場戰事。如果特朗普贏得今年的大選，上任後做到競選時的承諾，美俄關係就會呈現出一番新景象。

相比之下，一向友好的美歐關係將迅速降溫。歐洲本來是美國的盟友，但特朗普只認錢不認友情，堅信歐洲國家長期佔美國便宜。在美國優先戰略的驅使下，特朗普上台後很可能迫使歐盟在貿易和北約軍費方面讓步；加上特朗普選擇拋棄烏克蘭，歐盟各國肯定對美國心寒。英國作為美國最親密盟國，最近已開始和中國改善關係，找尋出路。

特朗普重返白宮，中美關係也將迎來新一輪的調整，不過是好是壞則不好說。隨着中國強勢崛起，當下中美的博弈已進入全方位鬥爭。美國前幾年推出所謂脫鈎措施後，中國的進出口數據仍然保持增長。特朗普4年後若再次推出類似措施，已對中國經濟沒有太大影響。然而，要注意的是，特朗普不是傳統的政客，除了經貿問題，也有可能使出最擅長的極限訛詐手段即打台灣牌。台灣問題是中國的底線，一旦北京退無可退，中美關係必將驚濤駭浪。這是最令大家擔心的。