橫眉冷看：政策早晚要調整

香港財政儲備最高的時候，有一萬多億元，如今只剩5,000多億元，而且港府的財政赤字仍未見底，再不想辦法，很快就會罄盡所有，故難免有人會將減財赤的主意打到長者乘車優惠之上。乘車優惠是德政，受惠者當然叫好，但庫房管帳簿的人，眼見花錢如流水，也會感到觸目驚心。政策推出初期，每年支出是5.1億元，如今已升至約40億元，估計到下一年，更會達到60億元。畢竟港人愈來愈長壽，銀髮族也愈來愈多，除非獅子山下突然挖出金礦，否則政府早晚都會吃不消。

長者2元乘車的優惠本來只適用於65歲或以上人士，自2022年起，才降至60歲或以上。經歷了2019年反修例風波，再加上由2020年開始，香港受新冠疫情影響，社會人心不安，政府為安撫市民，進一步向長者推出乘車優惠，按理也是無可厚非，但正所謂「此一時也，彼一時也。」如今香港財政惡化，故有聲音提出，政府應該將2元乘車優惠的適用年齡，由60歲還原至65歲。

現代人的平均年齡愈來愈長，如今香港人均壽命在80歲以上，將來慢慢會增至90歲、100歲，甚至是「長命百二歲」。長者的所謂標準年齡，早晚都會向上調整，將來可能75歲或者80歲，才會被稱為長者。到時候，如果仍然是到60歲就有乘車優惠，對政府庫房造成沉重負擔，肯定不恰當，事關庫房的錢，還不是出自納稅人身上？

不過，現在已達60歲，也正享受乘車優惠的人，如果取消便是不合情理。目前已近望六之齡，只差一、兩年就到60歲，你突然提出，要將優惠的適用年齡提升到65歲，這批市民也肯定不樂意。至於這條界線該如何去劃？就得政府老爺們好好費心了。