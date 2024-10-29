筆下風雲：自視過高 自取其辱

日本首相石破茂上任後擺出壯志雄心，解散眾議院重選，結果卻玩出禍。選舉結果顯示，執政聯盟大敗，只得215席，喪失國會控制權，在野政黨就共取得250席。石破茂表示，不排除同其他政黨合作施政，但進帳最多、成大贏家的立憲民主黨，黨魁野田佳彥表明有意爭奪相位。自民黨內更流傳石破茂會辭職，堪稱偷雞不成蝕把米。

自民黨雖以191席保住最大黨地位，但該黨與公明黨組成的執政聯盟，比眾議院解散前的279席，流失了64席，更未能在眾議院取得過半議席，是自2009年自民黨短暫喪失執政權後，最差劣的表現。石破茂就任8天後解散眾議院，並在就任26天後舉行眾議院大選投票，創下日本二戰後兩項「最快」紀錄，原意是展現改革決心和人氣，掃除施政障礙，詎料選民並不賣帳。

自民黨備受政治獻金醜聞困擾，即使換了石破茂上台，也不代表選民既往不咎。選民透過手中一票懲罰自民黨，合情合理合法。石破茂內閣淪為跛腳鴨，會否成為史上最短命首相，不妨拭目以待。

事實上，日本經濟民生問題千頭萬緒，自上世紀70至90年代經濟雄霸一時後，日漸走下坡，現已無以為繼。其世界第三大經濟體的位置已給德國取代，現時排名全球第四，恐怕遲早也會被印度超過。偏偏近年的日本政客恍似食錯藥般，放下經濟民生不搞，硬要跟隨美國反華，無是生非，前任首相岸田文雄跟中國的關係簡直是戰後最低點。

石破茂當選新首相後，又急不及待推銷其「亞洲版北約」，兼且多次以國家稱呼台灣，繼續安倍晉三、岸田文雄的反華路線。在政治獻金醜聞陰魂不散、經濟民生又無新招之下，自取敗仗是必然的結果。