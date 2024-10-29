坦言集：先發制人

北京對台灣的政策，過往是用統戰方法等待台灣社會民心轉變，主動的歸附。即使不統一，也是希望維持現狀，不統不獨，讓歷史去解決兩岸的分離。這個政策似乎過於被動、消極，其中可包括對大陸本身的發展缺乏信心，一如香港的政策，不相信統一可帶來更大的、更好的發展，故此寧願維持現狀，讓香港與台灣按自己的道路走下去，北京不強迫與內地一體。

一國兩制可含有創新因素，或對香港有特殊任務，如毛澤東、周恩來在1949年時的設想。但毛周之後，變成政治權宜之策，也包含對港台制度優於內地的錯誤認知，例如要在內地創造幾個香港，這樣的政策缺乏對歷史大勢的理解，也沒有毛周時代對中國發展歷史角色的分析。結果，馬照跑，舞照跳，最後演變成顏色革命，惠台政策則助長台獨發展。權宜對港台政策有一個前提假設，就是中國或可發展部分資本主義市場因素，以及中美關係轉好。一是不會再有世界大戰，中國不需要備戰，因蘇聯解體、冷戰結束。二是中國開放改革，順應美國主張，中美再不存在不可解的矛盾。這些假設都沒有歷史觀、世界觀，沒有對資本主義、帝國主義、霸權主義的認真研究、分析與認識。

自冷戰結束以來30年，美國政策的發展，從瓦解蘇聯、擊潰南斯拉夫聯邦、阿拉伯之春的顏色革命等和北約東擴，卻顯示冷戰結束，再無蘇聯制約，美國帝國主義並沒有走上世界和平，而是朝擴大霸權的一極一元化發展。1999年北約炸中國駐南斯拉夫大使館是對中國的警號，但對之反應還是麻木緩慢，只有待清洗大貪腐之後，中國才完全從夢中覺醒，由此而反思，修改政策。

這樣的改變引起美國的不滿和敵意，美國也認識到不能用貪腐和市場意識形態來驅使中國和平演變，成為蘇聯第二。對華政策也從利誘轉為威逼，甚且有先發制華的軍事設想。在香港、台灣也開展反華的政治行動。鎮壓了香港顏色革命，中國也明白中美矛盾不可解。台獨在台灣將是另一戰場，惠台政策的破產，北京要防台灣的烏克蘭化，不能再坐待美國出手，而是要先發制人，對台以武力緊迫，封島演習，隨之是經濟壓力。與其被迫武統，倒不如用經濟逼台獨下台，免卻武統。也可先挫美國銳氣，趁其還未部署完成，先行進去，讓台灣民眾也不存幻想。