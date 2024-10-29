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香港仔瀑布灣現女屍

【本報訊】昨晨接近8時，執法部門接獲報案，指在香港仔瀑布灣公園的瀑布底部發現人形物體，懷疑發生事故。救援人員接報到場，救起一名年約30至40歲女子，惟她當時已全身僵硬，當場證實死亡。據悉，警員在女事主的衣物內尋獲八達通、鎖匙等個人財物，正調查她的身份及出事原因。
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