紅館墮屏案 工程師：按藝能提供負重表審核

【本報訊】男團MIRROR於2022年7月28日舉行的紅館演唱會發生墮屏意外，事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件昨在區院續審。由康文署委聘、負責審核是次演唱會負重表的工程師強調，他是根據藝能提供的負重表作審核，他假定及相信負重表上列出的重量是正確。若他知道資料有誤，他不會簽發證明書。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。控罪指他們於2022年5月19日至7月25日間，串謀向康文署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

輝固（香港）工程顧問有限公司由康文署委聘，負責審核是次演唱會負重表等資料。輝固註冊結構工程師兼董事溫志華供稱，2022年7月13日，他從康文署收到負重表。他跟暑期實習生馮帝文等討論後，在7月18日傳電郵給康文署，要求藝能進一步提供負重點等詳細資料。同日，一名叫「阿祖」的人致電輝固，把資料告知馮帝文。事後馮轉述「阿祖」的說話。最終，輝固向康文署表示沒有進一步意見。

倘知資料有誤 不簽發證明書 溫志華續稱，到7月23日，輝固再收到另一份負重表，內容大同小異，唯一分別是增添了8個擴音器。審視後，溫認為沒有超過紅館天花承重限制。翌日他到紅館視察，確保懸掛位置跟圖則一致，認為沒有問題，同日發出證明書。溫強調，自己是根據藝能提供的負重表重量來進行審核，他假定及相信負重表上列出的重量，就是相關懸吊項目的實際重量。當時沒有任何迹象顯示負重表資料不正確。如果知道負重表資料錯誤，或發現任何一個負重點超出負荷，他都不會簽發證明書。

辯方盤問下，溫承認知道康文署十分依賴輝固的專業意見，來決定是否讓演唱會繼續進行。他不知道誰準備負重表，但期望準備資料的人有工程學相關背景。

案件編號：DCCC 291/2023