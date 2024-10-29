狂奔170米登車躁 匙爆巴士門玻璃逃

指摘飛站掟「尿袋」 司機捱罵無奈 九巴一輛往順天的尾班巴士，昨凌晨駛經油麻地勞資審裁處站時，車長見無人截車直駛而過。豈料被一名男子指摘「飛站」沒有停車，並窮追170米登上巴士後，疑怒火中燒破口大罵車長。其後男子落車，但怒火依然未熄，以俗稱「尿袋」的外置充電器擲向巴士車門，並以鎖匙捅破車門玻璃後逃去無蹤。警員到場經調查後，將案件列作「刑事毀壞」處理，正追緝涉案男子歸案。

昨日凌晨1時許，一輛由尖東開往順天的26路線尾班雙層九巴，駛經油麻地加士居道勞資審裁處站時，車長疑因沒有乘客示意上車，於是慢駛過站至伊利沙伯醫院對開燈位停下等候轉燈。期間，一名男子狂追巴士約170米至燈位要求登車，車長於是開門讓其上車。未料，男子登車後情緒激動，指摘車長「飛站」沒有停車接客，同時大吵大鬧指罵車長不是。

涉刑毀 追緝約30歲短髮男 擾攘一番後男子下車，他懷疑怒火未消將一個「尿袋」猛力擲向巴士前門，惟車門沒有損毀，反而「尿袋」反彈落地後毀爛。男子仍心有不甘，繼而以鎖匙捅破巴士前門玻璃後，迅速沿加士居道往旺角方向逃之夭夭。姓李（56歲）車長無奈報案求助，警員接報到場，經調查後把案件列「刑事毀壞」跟進，追緝該名年約30歲、蓄短髮涉案男子歸案。

九巴發言人表示，九巴一輛路線26號往順天方向巴士，駛至加士居道伊利沙伯醫院對開燈位時，被一名男子用物件打破上車門玻璃後逃去，車長之後報案，警員到場列作刑事毀壞案跟進，車長前往錄取口供。初步調查顯示，車長駕駛巴士至勞資審裁處站，站內沒有乘客示意上車，車長於是慢速駛至前方燈位前停車，一名男子突然出現要求上車，上車後沒有即時繳付車資並指罵車長，隨後在同一地點下車，用外置充電器擲向車門，然後用手上硬物打破車門玻璃後逃去。