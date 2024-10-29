船廠後日前須遷離 禍連待修遊艇苦主

【本報訊】本報再獲悉，榮興船廠疑因「租上租」糾紛鬧上法院，一眾正在維修遊艇的苦主因而受牽連。由於糾紛正在高院作內庭聆訊，未有向公眾公開。本報曾就「租上租」問題向承租人梁先生查詢，但獲告知事件已進入司法程序，不方便回應。榮興負責人劉先生則指法院已頒令船廠需於本月31日或之前遷離，有苦主的遊艇仍未維修完，也無法下海。地政總署回覆指，就該宗私人訴訟，署方不宜作評論。

3船直接入海恐沉沒 苦主之一的周先生（化名）稱，由2017年起已在榮興船廠維修船隻，現有3艘遊艇均有問題需停泊在船廠上，其中一艘正進行定期保養；餘下兩艘也有零件損壞，當中有一艘更因要更換引擎，需時約3至4個月才有新引擎到貨，現時不可能將3艘船直接入海，否則會導致沉船。他對船廠被迫「結業」，直言「非常之唔開心，因為本身整船嘅師傅都好有經驗整得好好，佢突然間話唔做，我唔知去邊度搵第二間船廠。」

另一苦主余生稱現有一艘遊艇放在榮興船廠，正待零件更換，涉款約15萬元至22萬元，並已付了一半訂金，未知訂金會否獲退。他稱感到十分無助，因曾嘗試聯絡其他船廠可否接手，但「通常呢行一個開始咗，第二個唔係好肯接收」；苦主黃先生亦同樣有一艘遊艇正在維修，但「都係唔行得，唔可以就咁擺落海」，且船隻維修時間日子不短，日後要找其他船廠作維修也不易。就正在維修船隻的苦主因事件被牽連，本報曾向地政總署詢問會否提供協助，但署方未有回應。