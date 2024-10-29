醫健：成視在人：偏遠地區兒童 視障礙追夢

包括近視在內的屈光不正是全球導致失明成因之一，奧比斯多年來一直致力在發展中地區推出「REACH」計劃，為學童驗眼及矯正視力。單是去年，已為210萬人次進行眼睛檢查。今年，團隊將於孟加拉西部地區為800間學校共40萬名學童進行驗眼。視力對求學階段的兒童來說十分重要，解決視力障礙能夠增加他們獲得教育的機會。

今個月是「世界視覺日」月份，今年主題是專注全球兒童的眼睛健康，眼睛檢查對兒童尤為重要，若未及早發現眼疾及治療，他們的視力可能無法正常發展，除了影響學業，亦影響將來工作的機會。「REACH」計劃透過與學校及眼科專業人員合作，為偏遠地區兒童提供到校的免費驗眼服務，以及資助他們配置矯視眼鏡，並將有醫療需要的個案轉介至視力中心或醫院進一步治療。奧比斯目前正在孟加拉西部進行大型的驗眼工作，為當地800間學校年齡由6至18歲的40萬學童檢查屈光不正問題。

矯視眼鏡 改變14歲女一生 14歲的女孩Kunti是受助者之一，她的夢想是成為醫生，但因有屈光不正，視力成為她求學的障礙。她最近被奧比斯轉介至附近的視力中心進行檢查，並獲得配置矯視眼鏡。「我現在無論坐在教室哪個地方，都能清楚看到黑板上的字了。」對大城市的人來說，一副眼鏡十分普遍，對當地學童來說，卻是改變一生的契機。奧比斯