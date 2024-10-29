脊椎問題 48%受訪市民作息受困

【本報訊】有團體於今年8月至9月期間進行了一項有關脊椎健康的問卷調查，共收集了813名受訪者的意見，以了解市民脊椎健康狀況及對脊椎問題的管理方式。調查發現，有87%受訪者在過去一年曾受脊椎痛症困擾；48%的受訪者表示脊椎問題對其睡眠作息產生影響；37%更直指因痛楚或身體功能受制而產生負面情緒，引致焦慮、抑鬱及煩躁等心理狀態；36%受訪者則指曾因脊椎問題而影響工作。

背痛頸痛最常見 另外，有脊椎不適的受訪者表示其徵狀包括肌肉綳緊、筋骨痠痛、痛楚蔓延至身體其他部位，甚至出現肢體麻痹或活動能力受限等情況。其中以背痛（58%）及頸痛（54%）的徵狀最為常見，坐骨神經痛則佔30%。另外，有28%受訪者表示同時患有兩種或以上的脊椎問題，而分別有20%和22%的受訪者表示背痛或頸痛症狀已持續超過3個月，顯示部分市民的脊椎痛症已可列為長期或慢性疾病。

養和矯形及創傷外科部（骨科）主管胡永祥指，脊椎問題是影響市民健康和日常生活質素的主要挑戰之一，若出現脊椎或骨骼問題，應該及早治理，以免引起其他併發症或失去日常活動的能力。養和骨科名譽顧問醫生陸瓞驥補充指，許多受訪者在未進行正式醫療諮詢的情況下，自行處理脊椎問題，這可能延誤了正確診斷與治療。因此家長應特別留意孩子在青春期的脊柱快速增長發育，若有異常應盡早尋求專業醫生的檢查和評估。