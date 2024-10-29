針灸致病婦氣胸亡 7旬無牌中醫囚6年

【本報訊】七旬無牌中醫於2020年多次為一對夫婦針灸，其中一次女事主在傍晚接受針灸後，臉部發青，雙唇發紫再變黑，同日晚上不治。法醫指，死者背部被刺傷，致出現氣胸死亡。該無牌中醫昨於高等法院承認一項誤殺罪及3項未經註冊執業罪，被判入獄6年。法官黎婉姫批評被告從未取得執業資格，卻為病人針灸，違反夫婦對其信任，且導致一條人命逝去，但考慮到被告高齡及健康狀況，就監禁刑期給予酌量扣減。

事主心口痛 叫拍胸壁緩解 同意案情指，76歲男被告文達仁，從未接受過針灸相關專業訓練，並非註冊中醫。2020年10月初，被告上門為兩夫婦針灸。其中郭姓男事主表示腰痛，譚姓女事主則右手麻痹。被告遂在男事主腰背施60針，事主感痛楚，且有流血。女事主以類似方法接受治療。被告獲800元酬勞。2020年11月5日及12月3日，兩名事主再找被告上門針灸。其中在12月3日的療程中，女事主一度出現胸痛。

案情續指，2020年12月10日傍晚被告再為兩人針灸。男事主向被告提及，妻子的右胸有囊腫多年，希望被告治理。被告表示可在右背施針，不會在胸口施針。治療期間，女事主受不了心口痛楚，被告稱痛楚屬正常，拍拍胸壁便可緩解。約3分鐘後，被告問女事主痛楚有否紓緩。女事主表示有，被告繼續針灸。約5分鐘後，女事主再稱痛楚難忍，需停止治療。

完成治療後，女事主臉部發青，雙唇發紫，繼而變黑，且難以呼吸，男事主其後報案將妻子送院。同晚11時許，女事主證實死亡。被告在警誡下指，自己在內地讀到中學，1979年來港，承認自己不是註冊中醫。法醫指，本案中檢獲的針，可造成死者背部刺傷，導致同時雙側自發性氣胸。案件編號：HCCC 119/2024