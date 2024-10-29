東呼即應：實習醫生試新手 睇錯X光插錯喉

揭守尾門經驗不足 東呼即應探討困局 公立醫院半年內連爆兩宗實習醫生錯判X光片導致插錯鼻胃喉事故，其中於10月10日東區醫院一名76歲男病人，疑因鼻胃喉插入肺部支氣管，一度入住深切治療部。《東呼即應》找來各方探討相關醫療事故。有病人組織批評，當局對首宗事故作調查後，提出防範措施，惟短短幾個月後再發生同類事件，顯示當局「檢討」並未發揮應有效用。有議員則認為，實習醫生經驗不足，有時候看錯在所難免，將「守尾門」重任交給他們是最不理想的狀況。

近日東區醫院發生一宗醫療事故，一位76歲男病人入院，為稍後大腸鏡檢查準備，醫護人員為其放置鼻胃喉，以輸注腸道清潔藥物，卻錯誤置入肺部支氣管灌藥入肺，最終病人進入深切治療部留醫。今次事故疑因一名實習醫生對X光片解讀及判斷錯誤導致；而今年6月伊利沙伯醫院亦發生類似事件，同樣涉及實習醫生誤判。

就有關事故，醫衞官員曾表示，如果只將責任推給上級，實習醫生就不能承擔責任，無法成為有經驗和能力的醫生；另一方面，醫管局表示，已於月中推出相關培訓課程，所有在醫管局工作的實習醫生均須參與及通過評核，此前審視鼻胃喉Ｘ光的影像都要由較資深的醫生確認才能執行。

透過高危程序學習惹議 香港病人政策連線主席林志釉指，當局就6月伊利沙伯醫院插錯鼻胃喉事故成立了根源分析委員會作調查，並提出一些改善建議，但短短數月後再發生同類事件，同樣涉及實習醫生，直斥完全不能接受。他認為根源分析委員會未能發揮應有效力，在有關檢視安排上有錯誤判斷。他表示，雖然實習醫生要透過工作累積經驗，但質疑將有嚴重風險的工作交予實習醫生是否合適，建議實習首6至9個月期間不要涉及高風險醫療程序，或由較資深醫生帶領進行，從中學習之餘，亦可減低病人風險。

議員倡交註冊醫生確認 議員陳凱欣亦指，接連兩次事故中醫護人員均用到「金標準」確認鼻胃喉位置正確，即插喉後由護士聽診及抽胃液，再進行X光檢查，由醫生檢視X光片判斷喉管位置，但最終涉事實習醫生均錯判X光檢查結果，反映容許實習醫生把關「守尾門」的做法或有問題。她建議各公立醫院考慮在程序上作出修訂，由註冊醫生確定鼻胃喉是否正確置放。

不過，陳凱欣認為，實習醫生需要累積經驗、從錯誤中學習，接連出現同類事件反映醫療程序出現問題，不應將責任全部歸咎於實習醫生。她指當局有需要重新檢視現有醫學院的課程或臨床訓練，並在將來籌備第3間醫學院的過程中，檢視本港醫療水平、醫療需要以及對醫生的培訓。