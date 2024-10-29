申撥半億建相控陣雷達 天文台文件薄弱捱轟

【本報訊】天文台計劃向財委會申請撥款5,500萬元購置三台相控陣天氣雷達，以加強香港對惡劣天氣監測和預報能力，選址建議位於長洲、流浮山和東龍洲，預計明年招標、2027年3月安裝，並於同年6月測試和啟用新雷達。有議員昨批評當局提供的文件薄弱，無提到雷達相關牌子和產地等就申請撥款，形容當局如住在象牙塔內；亦有議員關注新雷達可否幫助低空經濟發展。當局指有關雷達可監測低空的天氣情況，有助促進低空經濟發展。

無提供牌子產地 本港現時於沙螺灣設有一台相控陣天氣雷達，當局計劃購置三台相控陣天氣雷達，與沙螺灣的雷達組成一個覆蓋全港的網絡。沙螺灣的雷達最大覆蓋範圍約為60公里，未能覆蓋整個香港，因此有必要建立網絡覆蓋包括九龍和港島等人口稠密的地區。天文台又指建議添置的相控陣天氣雷達解像度更高、更新頻率更快，有助更清晰觀察到香港及鄰近地區的強對流天氣發展。

立法會一個事務委員會昨討論有關建議，議員陸瀚民關注新雷達可否幫助低空經濟發展，當局回應稱，雷達有助監測低空天氣狀況，為無人機等提供氣象資訊，確保低空飛行安全，打造低空氣象基礎建設，促進低空經濟的發展。至於早前有無人機環節因出現「電離層閃爍」而無法進行，陸亦關注相關問題。天文台回應指參考內地或外國的空間天氣數據，並正檢視有何手段監測電離層的變化，能否提供數據給公眾或相關持份者參考。

另一議員批評文件內沒有提及如何配合廣東省40部相控陣雷達運作、又無提到內地雷達的相關牌子等，指當局沒有提供相關資料就申請撥款，缺乏前瞻性，形容當局如住在象牙塔內。議員易志明則關注當相控陣天氣雷達建成後可覆蓋全港，是否還要保留在大帽山的長程雷達。天文台稱，長程雷達的覆蓋範圍有500公里，在監測熱帶氣旋等天氣現象上有重要作用，故暫時不會拆除。