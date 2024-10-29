大減烈酒稅 政府稱外國商會感興趣

【本報訊】業界的強烈要求下，政府早前推出把進口價200元以上的烈酒，稅率由100%減至10%。當局指在宣布下調烈酒稅後，已有外國商會表示，對香港市場感興趣，有議員希望當局把烈酒稅減至零，另有議員指烈酒交易額巨大，建議當局發展烈酒金融，並協助業界聯絡保險公司，處理大型烈酒保險。

商務及經濟發展局局長丘應樺昨在立法會一個事務委員會上回應議員就《施政報告》的提問，指相關措施是根據2008年葡萄酒稅的經驗，推動香港作為烈酒貿易樞紐。他強調政策推出後，不少外國商會表示對新政策很有興趣，並提出諮詢，又提及貿易發展局有不同活動，期望推動烈酒貿易外，海外的經濟貿易辦事處亦有相關工作，以進一步推動香港烈酒市場。

被問及對外宣傳問題，他指經貿辦作出宣傳已是既定策略，亦會向經貿辦加強訊息，強調對外宣講是重要責任，包括貿發局及投資推廣署亦會於不同場合宣傳香港優勢，包括與內地城市接觸不同企業，重申相關工作肯定是商經局說好香港故事必須落實的範疇。

議員倡設專屬倉庫 完善物流 除有議員建議政府發展烈酒金融外，另一議員亦建議政府引入國際烈酒拍賣會，並設立專屬的烈酒倉庫和完善物流配套等，推動香港成為烈酒交易中心。

委員會主席林健鋒指希望當局可以更徹底，讓烈酒稅像紅酒稅一樣減至零，提到香港於減紅酒稅後，不同行業在物流、運輸、保險和倉存發展得很好。他又多次提及希望當局加強宣傳香港，舉例本港地契自動續約50年等，認為不單是外國人，很多香港人仍未知道，期望加強內外推廣。